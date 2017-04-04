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台灣政治人物赴中祭祖 最勤勞的是他...

2017-04-04  16:04

〔即時新聞／綜合報導〕今天是清明節，掃墓祭祖是家族的重要活動，這些年來，不少政治人物會前往中國祭祖，根據中方統計，台灣政治人物最常去中國祭祖的，是近日傳出月退休金將遭大幅縮減的國民黨前主席連戰。

據北京「政知局」統計，台灣政要最常去中國祭祖的，就是2005年以國民黨主席身份首次訪問中國的「連爺爺」連戰。自2005年開始到現在，12年來連戰到中國祭祖次數多達10次，足跡遍及西安、瀋陽、福建等地，還曾前往山西和湖北，和連氏宗親共同祭祖。

對此，PTT有網友表示，「連戰那個確定是尋根？」「連戰是台灣人耶 他的祖先在台灣吧」、「吵著要見習大大很煩被打槍」。

也有網友認為，這些去中國祭祖的政治人物，「去是沒關係，重點是不要再回來了」、「為哪個國家謀福利就是哪國人啊呵呵」。

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  • 圖為2005年當時擔任國民黨主席的連戰，與家人前往西安清涼寺旁，向祖母墓碑上香致祭。（資料照）

    圖為2005年當時擔任國民黨主席的連戰，與家人前往西安清涼寺旁，向祖母墓碑上香致祭。（資料照）

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