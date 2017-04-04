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軍事訓練役男暴行犯上 國防部：103到106年2件

2017-04-04  12:30

〔記者羅添斌／台北報導〕日前一位軍事訓練役男涉及毆打隊上幹部，引發立委關切軍方訓練及軍紀問題，國防部官員今天指出，，統計103至106年軍事訓練役役男暴行犯上，僅2起均屬個案，當事人均依法究辦。

官員今天指出，內政部101至110年列管每年可徵集役男人數約10至12萬人，迄106年可徵集役男達11萬6000人，扣除替代役男人數，需入營服役新兵為8萬1000人，國軍新訓旅、海軍及陸戰新訓中心等單位接訓，年訓量約7萬4000人，訓量無法滿足年度全數役男徵集需求。

國防部表示，為有效解決訓量不敷所產生役男滯徵問題，紓緩接訓單位幹部負荷，與讓役男兼具後備編管專長及部隊實務職能，國防部於105年7月份起，多次邀集三軍司令部、憲兵、後備指揮部及國防部業管聯參實施研討，進行可行性評估，以確保精進作法具體、可行。

另在軍事訓練第二階段部隊訓練人事整備具體作法上，國防部說，已採取相關措施，包括：

（一）建制編隊：人員報到後即實施編隊及建制站隊，當日即應完成點名簿製作。

（二）軍、法紀教育：幹部須利用各種場合實施軍、法紀宣教，要求遵從部隊管理；針對前科及肇生軍紀高危險群人員，實施個別軍紀宣教。

（三）安全檢查：由各主官（中隊長）實施勤前教育，並提醒幹部檢查技巧，採不定時於休假前、後實施，防止訓員存僥倖心態攜帶違禁品入營。

（四）尿液篩檢：休假前宣告將於收假後實施尿液篩檢，警惕降低營外吸毒肇生率，收假後實施抽檢。

五、持續要求各單位強化法治教育、親考親教及落實營務營規等內部管理作為，避免類案再生。

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  • 國軍示意圖。（資料照）

    國軍示意圖。（資料照）

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