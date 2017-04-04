蔣介石銅像被斬 柯文哲：無助團結、經濟實力

2017-04-04 12:22

〔記者何世昌／台北報導〕明日是蔣介石逝世42週年，昨有獨派團體將蔣介石銅像「斬首」。對此台北市長柯文哲今重申，這樣做，台灣社會有更合作、更團結，經濟實力更強嗎？柯強調，台灣過去400年有不同政權統治，歷史是切開的，如果每個人都要執著某一段，這個國家只會越來越分裂。

柯文哲3月27日出訪馬來西亞時演講時反對「去蔣化」，並指此舉無助解決問題。賴清德4月2日出席活動說，「柯文哲可能不完全了解去蔣化背後的意義，每位歷史人物都有功過，但功過不能相抵」，並認為柯應講清楚自己的想法。

由於明日是蔣介石逝世42週年，媒體今再問柯「去蔣化」、「銅像斬首」議題。柯文哲說，賴清德一直叫說要講清楚，但他自認已經講清楚了；我們有不同的過去，但現在要走向共同的未來。

柯表示，台灣歷史自有文字紀錄以來，歷經西班牙、荷蘭、明鄭、東瀛王國、滿清、日本政府、國民黨政府、阿扁、馬英九，到小英。過去400年來，台灣歷史是一段、一段切開，如果每個人都要執著每一段，國家只會愈來愈分裂。

柯說，出訪印度時，參觀甘地紀念館，感觸很深；甘地那個時代，回教、印度教之間有衝突，甘地做的事情就是減少衝突、讓國家團結。

回到去蔣化議題，柯文哲說，怎麼做才能讓台灣更好一點、和諧一點，他自有想法，但不要用國家利益去壓迫個人想法，就像把蔣公銅像的頭砍掉，台灣社會有更合作、團結？還是經濟實力變得更強？

媒體追問，是否會考慮用刑責去追究砍蔣公銅像的民眾，柯表示還要回去翻法條，但他最後仍強調「這樣做（砍蔣公頭）對台灣社會沒有比較好」。

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