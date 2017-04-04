不滿新店停車收費 他打1999恐嚇朱立倫被送辦
2017-04-04 13:03
〔即時新聞／綜合報導〕新北市李姓男子不滿新店區三民路的停車收費問題，在前天晚上打電話到1999，揚言「若遇到市長朱立倫和交通局長將要與他們同歸盡」，話務員報案後李男遭警方傳喚，他坦承是在情緒激動下才說出這些話，警方依恐嚇罪嫌將他函送法辦。
據《東森新聞雲》報導，李男在本月2日晚間9時10分左右，撥打電話到1999新北市民服務專線，先是埋怨新店三民路停車格收費的問題，接著又對陳姓話務員嗆聲，直說要和朱立倫和新北交通局長同歸於盡，陳姓職員聽到後認為事關重大，連忙報警處理。
由於事關新北首長人身安全問題，國安高層也接到相關通報，警方則緊急查辦，於昨天（3日）上午11時左右，找到李男並讓他到案說明，他供稱自己當時情緒激動，所以講出不理性的言語。警方已備份李男電話中所講的內容，並請陳姓話務員製作筆錄，偵訊後將李姓男子移送法辦。
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