邱毅預測小英被推翻成「流亡政府」 鄉民：又撕髮迫害？

2017-04-04 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴邱毅上午在臉書上表示，總統蔡英文怕被美國出賣，結果不但台獨夢碎，還被人民推翻，成了流亡政府；這樣的言論，引起外界兩極看法，有人酸說，「又要撕髮迫害了嗎」？

邱毅認為，美國一定會出賣台灣，「習川會」以後的發展將會是中美關係往合作方向發展，台灣由戰略棋子變成棄子，在區域經濟????走向邊緣化「這種情勢將使經濟困境雪上加霜，社會矛盾更加尖鋭，人民的怒火匯聚，抗爭如火如荼野火燎原，蔡英文的政權還能維持的下去嗎？」

粉絲見狀後，也認同說「神準」、「亂世需英雄...邱毅加油！」但PTT上的鄉民則是不以為然說，「撕髮先生不就自願到海外了」、「假髮流往外海」、 「邱毅自己不是已經流亡中國」、「頭髮流亡比較可悲」。