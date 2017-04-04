議員質疑圖利電動機車商 柯文哲：響應環保、帶動產業

2017-04-04 11:51

〔記者何世昌／台北報導〕北市府今年將斥資1200餘萬元採購142台重型電動機車，並汰傳統換燃油機車，標案已公告上網招標，預計本月底結標。民進黨市議員周柏雅昨指出，國內重型電動機車廠商僅Gogoro一家，且定價恰巧就是8.8萬，引發圖利嫌疑。

對此台北市長柯文哲今受訪時表示，公務機車一定要買；但他主張環保，所以公務機車若要汰換，只准換為電動機車，此舉可讓台北往環保方向前進，亦能帶動電動機車產業發展。

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