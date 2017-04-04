「一例一休」影響公車運價？柯：拿出數據

2017-04-04 11:42

〔記者何世昌／台北報導〕首都客運自3月18日至今日提供「掃墓專車」，例假日、清明連假免費，共有木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線；但受「一例一休」政策影響，業者反映人力成本增加2成。對此，台北市長柯文哲今聯訪時表示，很感謝首都客運提供專車；但業者會據此要求調整運價，還是要提出數據討論。

柯文哲今早視察掃墓專車後，接受媒體聯訪。媒體詢問，業者因「一例一休」，導致人本增加2成，明年是否還會提供掃墓專車？

柯文哲回應，謝謝首都客運提供免費專車，這等於是贊助，這一定虧本。但「一例一休」導致成本上升，確實是個問題，客運業者可能會要求調整運價。

媒體追問是否會讓業者調漲？柯文哲說，這需要拿數據出來看；他進一步說明，運價就是時間到了就要調整，票價就是北市府要自己處理，因為差額由政府要補貼。

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