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2018縣市長選舉 民進黨這些縣市有危機？

2018年縣市長選舉，目前民進黨占有13個，但有些縣市出現危機。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-04-04  08:31

〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市長選舉，目前民進黨占有13個，但有些縣市出現危機。據媒體報導，嘉義市、彰化縣、雲林縣和宜蘭縣都面臨挑戰。

據《聯合報》報導，日前綠營針對各縣市選情開會，其中嘉義市長涂醒哲、彰化魏明谷及雲林縣長李進勇等人有民調無法上升的壓力，黨內要他們多加油。另外，宜蘭縣也被黨內評估為危機區。

報導提到，據黨內人士透露，涂醒哲較不易創造網路話題，較難與年輕人做連結；而行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志已在今年春節期間設立看板，被認為將與涂醒哲打對台。涂醒哲表示，他尊重黨內由主席提名的決議，也對自己的施政有信心。

黨內人士評估，針對宜蘭縣選情，藍營的羅東鎮長林姿妙近期已開始勤走基層，代理縣長吳澤成等地方人士建議黨中央盡快推出候選人備戰。

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