馬政府閣揆不住「金華」 林全至今無官邸可住

2017-04-04 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全就任至今，無官邸可住，目前仍住在家中，維安上有問題，閣揆房事問題連總統蔡英文也關切，媒體報導，行政院已請國有財產署清查是否有房舍可使用。

《蘋果日報》報導，位在金華街與麗水街口的行政院官邸，2002年游錫堃率先進駐，命名「金華官邸」，後來謝長廷、蘇貞昌、張俊雄都入住，但2008年政黨輪替之後，馬政府的閣揆劉兆玄未搬進去，後續的吳敦義、陳沖、江宜樺、毛治國、張善政等，也因住家原本就在台北，沒入住，目前院長官邸被由國有財產署收回，改為對外開放的「社企聚落」，導致林全沒官邸可住。