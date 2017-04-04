| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

馬政府閣揆不住「金華」 林全至今無官邸可住

2017-04-04  07:08

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全就任至今，無官邸可住，目前仍住在家中，維安上有問題，閣揆房事問題連總統蔡英文也關切，媒體報導，行政院已請國有財產署清查是否有房舍可使用。

《蘋果日報》報導，位在金華街與麗水街口的行政院官邸，2002年游錫堃率先進駐，命名「金華官邸」，後來謝長廷、蘇貞昌、張俊雄都入住，但2008年政黨輪替之後，馬政府的閣揆劉兆玄未搬進去，後續的吳敦義、陳沖、江宜樺、毛治國、張善政等，也因住家原本就在台北，沒入住，目前院長官邸被由國有財產署收回，改為對外開放的「社企聚落」，導致林全沒官邸可住。

廣告
  • 「金華官邸」目前被國產屬署收回移作他用。

    「金華官邸」目前被國產屬署收回移作他用。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 官邸 林全 閣揆
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：馬政府閣揆不住「金華」 林全至今無官邸可住


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.