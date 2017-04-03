聖彼得堡爆炸案 外交部：迄無僑民傷亡
2017-04-03 23:31
〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯聖彼得堡地鐵站今天傳出兩起爆炸案，已造成至少9人死亡、20人受傷。外交部晚間表示，我駐俄羅斯代表處回報，目前並無僑民傷亡訊息，現正訪問聖彼得堡的工研院副院長張培仁一行三人亦平安。
俄羅斯聖彼得堡市中心的兩個地鐵站先納亞廣場站（Sennaya Ploschad）和科技學院（Tekhnologichesky），今天前後傳出爆炸，已造成至少9死、20傷，包含孩童在內。外電報導指出爆炸裝置內含有形狀尖銳彈片，目前所有地鐵站已關閉，俄國總檢察院在調查後，將這宗爆炸定性為恐怖攻擊。
外交部晚間說明，我駐俄羅斯代表處聯繫聖彼得堡僑務諮詢委員、俄羅斯留學生會及外貿協會駐俄主任等單位後，目前並沒有僑民傷亡訊息。工研院副院長張培仁一行三人正訪問聖彼得堡，三人亦平安。
外交部表示，目前俄羅斯官方尚未確認公布傷亡名單，我駐處將持續追蹤相關發展並回報。外交部提醒國人，若在當地商旅遇任何緊急狀況，可與駐處聯繫（駐俄羅斯代表處急難救助電話：+7-9168376058），以獲得即時協助。
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