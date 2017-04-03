軍方南港汐止交界廢棄庫房傳遭不明人士闖入

2017-04-03 22:48

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方位在南港汐止交界的一處廢棄庫房日前疑似遭到不明人士侵入，軍方獲報後今天通知憲兵隊前往調查，軍方調查指出，這處庫房存有部分過去的公務資料，是否有資料遭到外界人士取走，也要做進一步調查。

陸軍第六軍團指揮部今晚表示，所屬第三地區支援指揮部南港營區軍民共用道路旁空置庫房，日前有民眾反映，指庫房內仍存有部分公務資料；單位獲悉後，即由三支部指揮官前往勘察，經查應為民國101年單位裁撤時所留置，內容概為過期經理補給憑證及尿液篩檢名冊。

六軍團表示，已要求單位限時完成清理，針對維管人員加強教育，並檢討疏責；另援引為案例，要求所屬單位強化空置營地巡查及公務資料存管紀律，以防類案再生。