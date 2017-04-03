段宜康批普悠瑪號 「假的傾斜式列車」
2017-04-03 22:41
民進黨立委段宜康今（3）日在臉書指出，台鐵普悠瑪號是假的「傾斜式列車」。（資料照，記者花孟璟攝）
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康今（3）日在臉書指出，台鐵普悠瑪號是假的「傾斜式列車」。對此，台鐵回應，普悠瑪號的設計並沒有問題，行車舒適性沒影響。
段宜康今中午發文指出，普悠瑪號最大的問題不是比太魯閣號貴，「而在於根本是假的『傾斜式列車』。」他表示，普悠瑪本來招標公告的規格，過彎時的橫向加速度容許值和太魯閣一樣，為0.3公尺/每秒平方，「後來住友商社會長岡素之和馬英九在總統府見了面，招標規格就降為0.8公尺/每秒平方。」他說，「住友和日本車輛就靠這個修改過的規格得標，賺得暴利。」
至於0.3和0.8差在哪？段宜康表示，同一個乘客，乘坐普悠瑪在同一個轉彎處，列車傾斜裝置吸收離心力的能力，讓乘客的身體得承受的離心力，是乘坐太魯閣號的近3倍。「真實的狀況，是我們用買傾斜式列車的錢，去買了一般的電聯車；然後還得應付大家所期待的傾斜式列車車速。那時的交通部長叫毛治國。」
段宜康表示，原本花了百億以上買了17列「仿傾斜式」列車，後來又買了2列，現在共有19列，「只不過台鐵知道自己幹了什麼好事，被駡到心虛；後來加購的2列普悠瑪號，特別又花錢添置了油壓減震器。」
根據《中央社》報導，台鐵回應，太魯閣號和普悠瑪號是不同的設計型式，各有傾斜標準，普悠瑪的設計沒有問題，不會影響行車舒適性。
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