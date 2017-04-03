試委周玉山批年改 「連毛澤東都甘拜下風」
2017-04-03 21:11
〔記者吳柏緯／台北報導〕年金改革如火如荼進行中，考試院日前將審查完成的「公務人員退休撫卹法草案」送入立法院，目前陸續審查「公教人員保險法修正草案」與「政務人員退職撫卹條例修正草案」。不過現在卻傳出，考試委員不滿政府的年金改革，批評比毛澤東的文化大革命還狠。
根據考試院第12屆第129次會議紀錄，考試委員周玉山在3月23日的考試院院會發言時提到，政府目前推動的改革只有修補，沒有專業，只求將破產年限拖過任期，缺乏宏觀長遠的視野，將會製造更大的對立，軍公教勞沒有人是贏家。
此外周玉山也在會中引述媒體報導，考試院的修法草案版本尚未送出，政府就已經有所定見，根本就是宣布考試院版本的死刑，證明一切都是騙局。他接著表示毛澤東於1949年建立政權，直至1966年發動文化大革命，中間隔了17年。這個政府在2016年成立，立刻展開年金大革命，並要在1年內見效，這樣的速度讓毛澤東甘拜下風。這種雷厲風行的手段，根本不是改良，而是革命，後果在未來幾年就會揭曉。
周玉山表示，毛澤東利用工農群眾和紅衛兵，鬥爭包括公務員在內的知識分子，結果他一死，文革就結束。就像所有存在過的政府一樣，這個政府也將灰飛煙滅。
周玉山更引述孔子「自古皆有死，民無信不立」，強調一切的騙局都會結束，最終留下真實的歷史，讓千萬人判讀。
對於周玉山的發言，考試院表示尊重委員的發言不便多做評論。周玉山則是未接電話，無法取得本人回應。
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