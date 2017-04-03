連戰月退縮為18萬 柯P：我每天做得要死都沒18萬
2017-04-03 20:12
針對前副總統連戰月退將縮為18萬一事，台北市長柯文哲聞訊後驚呼「我每天做得要死，1個月都沒有18萬」、「還有18萬？天哪～我都沒有18萬」。（記者王藝菘攝）
〔記者何世昌／台北報導〕攸關政務人員年金改革的《政務人員退休撫卹條例》修正草案出爐，前副總統連戰因卸任時是比照政務人員退職金計算，草案中納入「連戰條款」，明定「擇依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職的副總統，不得超過卸任副總統禮遇金的金額」，超過者也依照政務官替代率扣減。依此規定，修法後，連戰月退金將不得超過現行卸任副總統月退金18萬元。
媒體詢問台北市長柯文哲對於此事的看法。但柯聞訊後，僅不斷驚呼「我每天做得要死，1個月都沒有18萬」、「還有18萬？天哪～我都沒有18萬」，並未對年金改革提出具體意見。
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