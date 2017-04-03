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黨產被中共佔了? 洪秀柱：找一天向習近平討債

2017-04-03  22:18

〔即時新聞／綜合報導〕行政院黨產會先前凍結國民黨永豐銀帳戶內上億的資金，引來國民黨強烈不滿。國民黨主席洪秀柱今天就批評民進黨追殺國民黨，她更強調，國民黨在中國還有黨產，國民黨應該要向習近平討這個債。

據《中時》報導，洪秀柱今天走訪嘉義眷村時，批評民進黨對國民黨進行追殺與清算。洪秀柱說，當年國民黨是用船運黃金來台灣，在所謂黨國不分的年代有「黨庫通國庫」的情形，國民黨用黨產建設台灣。

洪秀柱更指出，國民黨在清查黨產時發現帳冊細目，中國還有國民黨的黨營事業，手上更有所有權狀可證明。她說青島啤酒就是國民黨的黨營事業，國民黨找一天應該去向習近平討這個債，因為共產黨佔用了國民黨黨產。

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  • 洪秀柱強調，國民黨在中國還有黨產，應該要向習近平討債。（資料照，記者黃耀徵攝）

    洪秀柱強調，國民黨在中國還有黨產，應該要向習近平討債。（資料照，記者黃耀徵攝）

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