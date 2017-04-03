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蔣介石銅像遭「斬首」 柯P：這讓台灣更和諧嗎？

2017-04-03  20:48

〔記者何世昌／台北報導〕後天是前總統蔣介石逝世42週年，網傳台灣建國工程隊於今日凌晨行動，將信義區福德街某處將蔣介石銅像「斬首」，該團體聲明還說「我們斬首蔣介石，讓其在忌日再死一次！」對此，台北市長柯文哲今晚出席新北投火車站開幕系列活動時說，「這樣做，台灣社會有更團結、更和諧嗎？」

柯文哲表示，我們很拚、用很大的力氣，讓整個台灣團結、和諧在一起；他說，去東協國家出訪後，體認到目前台灣在世界上要存活，已很艱辛、很困難，裡面自己還打成一團。

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  • 針對台北市府附近的信義區福德街某處蔣介石銅像遭「斬首」，北市長柯文哲今晚出席活動後受訪時說，「這樣做，台灣社會有更團結、更和諧嗎？」（記者王藝菘攝）

    針對台北市府附近的信義區福德街某處蔣介石銅像遭「斬首」，北市長柯文哲今晚出席活動後受訪時說，「這樣做，台灣社會有更團結、更和諧嗎？」（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 台灣建國工程隊 斬首 柯P 柯文哲 蔣公銅像
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