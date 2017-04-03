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支持核食與毒品？ 黃國昌「洪秀柱胡說八道」

2017-04-03  21:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱今天對民間團體發起罷免時代力量立委黃國昌的連署行動，表示支持，並指黃國昌支持核食進口以及毒品除罪化。對此，黃國昌在臉書上發文反擊，認為洪秀柱是在抹黑，並要求洪秀柱於48小時內道歉，否則將交由法院公斷。

面對洪秀柱的指控，黃國昌表示目瞪口呆，並對洪秀柱的「造謠抹黑的信口開河，非常遺憾。」最後黃國昌要求洪秀柱48小時內「具體說明我何時主張『支持核食進口』、『毒品除罪化』？」如果洪秀柱無法舉證，那麼洪秀柱就應該為此道歉。

黃國昌並在下面留言回覆網友時表示：「48小時內，沒有誠懇的公開道歉，那就法院見。」，並表示「一個第二大政黨主席這樣胡說八道，絕對不能姑息」。

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  • 時代力量立委黃國昌在臉書上發文反擊，認為洪秀柱是在抹黑，並要求洪秀柱於48小時內道歉。（圖擷取自黃國昌臉書）

    時代力量立委黃國昌在臉書上發文反擊，認為洪秀柱是在抹黑，並要求洪秀柱於48小時內道歉。（圖擷取自黃國昌臉書）

  • 黃國昌並在下面留言回覆網友時表示：「48小時內，沒有誠懇的公開道歉，那就法院見。」，並表示「一個第二大政黨主席這樣胡說八道，絕對不能姑息」。（圖擷取自黃國昌臉書）

    黃國昌並在下面留言回覆網友時表示：「48小時內，沒有誠懇的公開道歉，那就法院見。」，並表示「一個第二大政黨主席這樣胡說八道，絕對不能姑息」。（圖擷取自黃國昌臉書）

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相關關鍵字： 國民黨主席洪秀柱 時代力量立委黃國昌 核食 毒品除罪化
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