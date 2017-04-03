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別讓台灣成籌碼！綠委提「川習會」3大注意事項

2017-04-03  21:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和中國領導人習近平將在4月6日展開「川習會」，民進黨立委王定宇今天在臉書質疑，川習會到底是美中關係的「喘息會」、還是「嘆息會」？他也從台灣的國家利益視角來看，提出3個需要特別注意的事項。

王定宇首先提到，雖然這次川習會不會簽署所謂的「第四公報」，但是仍應對此進行關注，以免台灣的國家權益受損。

他表示，川普在會前利用匯率、工作機會等經濟議題給中國下馬威，不過大家要注意，經濟議題是否會是美、中協議，結果台灣變籌碼？他也擔心，「經濟議題是否會衝擊到在中國的台商？台灣本身會不會受影響？」

王定宇又點出第3件該注意事項，日本《讀賣新聞》在川習會前曾透露，美國對台灣的軍售可能創新高，他質疑這是否是在試風向。假如是真的，「又是否符合台灣需求？是否衝擊武器國造的國防政策？」

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  • 美國總統川普和中國領導人習近平，將在4月6日展開「川習會」。（美聯社）

    美國總統川普和中國領導人習近平，將在4月6日展開「川習會」。（美聯社）

  • 民進黨立委王定宇擔心台灣會受川習會影響，因此提出3件台灣應注意的事項。（資料照，記者林正堃攝）

    民進黨立委王定宇擔心台灣會受川習會影響，因此提出3件台灣應注意的事項。（資料照，記者林正堃攝）

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