洪秀柱訪嘉義老黨員 表態支持「拔昌」連署
2017-04-03 19:13
〔記者王善嬿／嘉市報導〕國民黨主席洪秀柱今天到嘉義市拜訪老黨員，針對民間團體發起罷免時代力量立委黃國昌的連署行動，洪秀柱表態支持，並批黃從核食進口、毒品除罪化，「配合民進黨做違法亂紀的言行」，都製造社會對立，雖沒住在黃的選區，但對連署精神支持。
洪秀柱上週因身體不適、停開國民黨中常會，媒體今關心她的身體健康，問她「最近好不好？」洪反問「你看我好不好？」她表示，不知道能不能跟李水木一樣活到90歲，但深感做善事、行公義才能強身健體，還罵民進黨政府做很多壞事，大家應該跟李效法、學習。
洪秀柱今天上午到眷村改建的經國新城與居民、資深黨員座談，中午和國民黨副秘書長蕭淑麗餐會，還跟R16世界街舞大賽冠軍田晉瑜相見歡，與蕭同伴會李水木、劉素蓮夫婦，再到精忠新城爭取黨員支持。
李水木創辦的中正紀念獎助學金今年第105期，已舉辦超過50年，每年他都捐款助清寒大學生，並捐款成立台灣省王李社會福利慈善基金會，針對6人參選國民黨主席，他支持誰？李水木笑而不答，只說黨主席應是個「見危受命、見利思義」的人。
蕭淑麗說，如洪秀柱說「存好心、說好話」，黨內所有候選人都是優秀人才、對黨有貢獻，大家是競爭而非鬥爭，將來不管誰當選，「我們都支持」。
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