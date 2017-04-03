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俄國地鐵連爆逾10死50傷 當局定位為恐攻 六軍團油料庫傳遭民眾闖入竊資料 憲兵隊查證
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六軍團油料庫傳遭民眾闖入竊資料 憲兵隊查證

2017-04-03  21:59

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍油料庫遭民眾闖入？根據《ETtoday》報導，新北憲兵隊今日晚間7點接獲陸軍第六軍團三支部補給油料庫新店分庫的人員報案，指稱位在汐止橫科路的油料補給庫，疑似遭民眾闖入竊取資料，憲兵隊目前仍在查證中。

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