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新南向18國旅客大增 蔡英文：台灣越來越好玩

2017-04-03  19:22

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（3）日表示，今年1月新南向18國來台的觀光人次，是過去4年同月成長幅度最高，「台灣越來越好玩，歡迎更多國際友人來台灣玩」。

綜合媒體報導，蔡英文今日傍晚透過臉書，分享交通部觀光局向菲律賓行銷台灣旅遊的影片，並發表文章指出，去年來台旅客創下歷史新高的1069 萬人次，其中，東南亞旅客大幅成長，今年1月，新南向18國來台的觀光人次，也是過去4年同月成長幅度最高。

蔡英文表示，觀光是我們最重視的產業之一，這一年多來，我們的觀光產業的樣態也逐漸不一樣；許多旅遊景點比以往出現更多的東南亞旅客拿著自拍棒在拍照；更有許多的港澳背包客穿梭在我們的巷弄間，尋找文青打卡點；「台灣越來越好玩，我們歡迎更多國際友人來台灣玩」。她並呼籲大家，「標籤你的外國朋友」、「來台灣找你玩」。

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  • 蔡英文今（3）日表示，今年1月新南向18國來台的觀光人次，是過去4年同月成長幅度最高，「台灣越來越好玩，歡迎更多國際友人來台灣玩」。（資料照，記者羅沛德攝）

    蔡英文今（3）日表示，今年1月新南向18國來台的觀光人次，是過去4年同月成長幅度最高，「台灣越來越好玩，歡迎更多國際友人來台灣玩」。（資料照，記者羅沛德攝）

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