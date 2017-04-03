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李明哲「被失蹤」 劉一德痛批中國野蠻

2017-04-03  17:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織（NGO）人權工作者李明哲遭中國拘留調查，台灣團結聯盟今天痛批中國野蠻！要求中國立即釋放李明哲。台聯並表示，此次事件凸顯中國人權狀況惡劣，呼籲我國應訂定《中國人權法》，專責控管中國人權問題帶給台灣的風險危害。

台聯黨主席劉一德表示，台灣應避免與中國打交道，因為中國是一個對台灣具有高度敵意的威權國家，任何的交流往來，無異是「與虎謀皮」。這次李明哲的遭遇，完全凸顯出中國的人權狀況惡劣。目前國人在中國工作的人數有四十多萬人（主計處資料），每年赴中國旅遊更高達三百六十萬人次以上，這些國人都暴露在高度的「人權風險」之中，其潛在的危害程度不容大意。

劉一德認為，基於保護國人生命財產安全、維護社會安定與彰顯我國民主自由之價值，呼籲政府須建立機制，專責於中國人權問題所帶來的風險危害控管，訂定《中國人權法》。該法主要應有四個部份的內容：一、定期對中國人權狀況提出調查報告，讓國人能掌握中國人權隱憂與風險程度；二、國人遭受中國人權迫害，政府的相關應變、處置機制；三、禁止中國人權惡棍入境或驅離台灣之規範；四、聲援、救助及保護中國政治被迫害者。

劉一德強調，在過去中國國民黨執政時期，刻意掩蓋中國的各項危險因子，加上近年中國的文宣美化策略，致使中國的人權侵害問題未能被國人充分察覺，很可能會缺乏應有的戒心，如此將更使得台灣暴露在風險之中。因此，《中國人權法》有其必要性，政府有責任將中國人權現況向國人公布，並拒絕中國人權惡棍入境台灣，以保障我國人民之安全。

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  • 圖為台聯黨主席劉一德（右）與日本維吾爾協會會長伊里哈木（ILHAM MAHMUT）（左）。（資料照，記者廖振輝攝）

    圖為台聯黨主席劉一德（右）與日本維吾爾協會會長伊里哈木（ILHAM MAHMUT）（左）。（資料照，記者廖振輝攝）

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