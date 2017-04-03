詹啟賢：2020總統若再輸 恐就沒國民黨了

2017-04-03 18:06

〔記者王俊忠／台南報導〕參選國民黨主席的詹啟賢今天下午到台南接受勝利之聲廣播電台專訪與北區開黨改革座談會，他直言過去沒受國民黨栽培過，但國民黨有困難，他會義不容辭幫忙，這次黨主席改選很重要，如國民黨再輸二０一八地方選舉，就沒有二０二０總統大選，二０二０若再輸，恐怕就沒國民黨了！

詹啟賢接受勝利電台主持人張育誠訪問暢談黨改革問題，詹說，國民黨對兩岸和平安全發展扮演重要角色，但為何之前選舉會輸，問題除了候選人本身問題扣分，還有與社會脫節等問題，黨必須跟台灣社會與時俱進，揚棄過去老舊觀念。

詹啟賢自認因過去參與政治不多，是最沒有包袱的黨主席候選人，可以放手去做，他在奇美醫院服務十七年期間，發揮改革專長，從接手奇美醫時負債九億多元，到離開時有幾十億盈餘，床數從三百多床成長到二千四百多床，員工數更從不到四百人增加到八千人，且不是向財團拿錢來經營，而是醫療團隊用心經營建設得來的成果。

詹啟賢自信在奇美醫院做到這些改革成果，對國民黨改革也能做的到。對於爆量新黨員短時間加入，詹直言很痛心、質疑這背後有什麼因素？會產生什麼副作用？被著墨最多的候選人一直沒說清楚，他參選黨主席，絕無人頭黨員、不綁樁腳、沒有政治利益交換，觀念要變，黨中央要重視地方聲音，不能重北輕南，不能讓南部黨內民代有孤臣孽子般之嘆！