送國旗到國旗屋 潘維剛：任黨主席將為孤軍建紀念館
2017-04-03 14:17
表態參選中國國民黨主席的前立委潘維剛（左二）到「國旗屋」贈送國旗給異域孤軍後代張老旺（右二）。（記者周敏鴻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕表態參選中國國民黨主席的前立委潘維剛，上午前往桃園市平鎮區知名「國旗屋」，贈送「雲天高誼」獎牌與兩百面國旗給異域孤軍後代張老旺，讚揚他與孤軍展現出愛國家、愛國旗的精神，她承諾，若當選主席，將推動建立紀念館，讓民眾知道過去的這段歷史。
潘維剛說，當年泰緬邊境的國軍部隊，在艱困的環境勉力作戰，贏得世人尊敬，是時代英雄。未能播遷來台的軍民們，滯留當地的生活困苦，她早在民國87年間，就前往關心，協助募款建屋，協助改善當地環境。
「當年那面由長老旺母親插在山上、沾滿風霜血汗的旗幟，曾召喚了多少孤軍得以重聚」，潘維剛說，過去這麼多年，國人在這面旗幟的召喚之下努力，成就了中華民國的進步與繁榮，讓張老旺每年國慶日號召許多民眾一同升旗所展現對國旗的熱愛，更令人感佩。
潘維剛強調，「國家英雄不能被遺忘！」未來她若當選主席，將推動設立一座孤軍的紀念館，讓當年游擊隊的故事代代相傳，也要將民眾對於國旗的熱愛永久延續。
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