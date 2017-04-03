潛艦國造10年成軍？國防部新報告沒訂期程....

潛艦海虎號與反潛直升機進行反潛演練。（記者羅添斌攝）

2017-04-03 14:09

〔記者羅添斌／台北報導〕針對潛艦國造政策，台船董事長鄭文隆日前才信誓旦旦的說，從去年12月起開始估計，以8年時間讓潛艦下水測試，預估10年內可以成軍，但國防部在預訂本週三向立院國防委員會的報告中，卻沒有將潛艦下水及成軍的期程列出來，令人擔心潛艦國造究竟能不能如期完成。

立法院外交及國防委員會本週三將就「國機國造、潛艦國造執行進度暨發展國防產業之具體目標與策略」，邀請國防部長馮世寬率同台船及漢翔公司董事長提出報告，其中，國防部則是由軍備局長梅家樹代表提出報告。

對於空軍高級教練機的國機國造，國防部在報告中提出了具體的時程，國防部說，空軍與中科院於106年2月7日簽署委製協議書，由中科院整合國內航太產業能量，執行新式高教機裝備自研自製，預定於108年9月完成原型機出廠、109年6月原型機首飛，並於115年完成66架新式高教機交機任務，以滿足空軍飛訓需求。

但在潛艦國造上，報告卻沒有提出具體時程。根據國防部報告指出，潛艦國造區分「合約設計」及「建造」兩階段方式推動，藉由設計作業階段，完成潛艦設計藍圖及圖說後，續依設計成果執行建造作業。

報告說，「潛艦國造」合約設計全案預算29億餘元，105年10月24日公告「潛艦國造委託規劃設計案」採購計畫文件，並依法定作業程序，於12月22日決標（金額25億9仟餘萬元），由台船公司得標契約生效，12月26日完成簽約，正式啟動「潛艦國造」合約設計。「合約設計」期程自105年12月22日至109年12月22日止，總計48個月。

至於何時進入建造以及何時可以下水，成軍？國防部報告中卻沒有給答案，只說：潛艦國造設計階段，目前均已完成重要工作管制節點並全力推動，續依契約規範需求，藉由定期或不定期管制會議之召開，審查及驗證各項工作執進度，俾使全案能依期程及節點順利推展。

報告說，初步設計工作執行期間，將全力投注必要之人力，並提供使用者構型管理、操作及維修經驗，督導台船公司依約逐步完成設計工項。