不滿柯P反去蔣 建國隊斬首市府附近蔣介石銅像

2017-04-03 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕 針對「去蔣化」議題，台北市長柯文哲過往僅表示「沒有意見」，頂多只說可以拿掉中正紀念堂的圍牆，不過日前在馬來西亞演講時首度提到「去蔣化」的看法，他認為，「我看你不順眼就把你幹掉」，這樣的做法如去蔣化，都沒有辦法解決台灣真正的問題。「台灣建國工程隊」則對於柯文哲這番說法很不滿，今凌晨再度展開「斬首蔣介石行動」，把位在信義區福德街（台北市政府柯文哲辦公室附近）某處的蔣介石銅像的頭給砍了下來，目的就是要表達對柯文哲的不滿。

台灣建國工程隊今早發表聲明指出，「我們看不慣這種膜拜政治化的偶像，頂禮意識型態的圖騰，把228元凶/殺人魔王神格化的謬誤，等等荒唐不經塑造成的威權體制！這些被世人唾棄的前朝餘孽遺緒，竟然還存在於今日台灣！因此，我們蒐集了全台灣數百座蔣像資料，我們會隨時用菜刀，用竹竿綁菜刀，用各式各樣的工具取其首級！手起刀落，蔣頭落地！我們不信，在台灣土地上還有公義喚不回這種事！」。

台灣建國工程隊也在聲明裡批評柯文哲，「你自己被庸醫誤診了，你患的不是亞斯伯格症，而是斯德格爾摩症！你不用翻查醫學寶典，你只要看看你過去的言行，那就是一套最完整的病歷！我們認為你不配談論轉型正義，更不配做260萬人的市長！」聲明更強調，要柯文哲「回去做你的白袍醫師吧！別肖想當治國的上醫，充其量，你不過是個普通看病的郎中下醫罷了！我們瞧你不起！」。