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柯P說香港好無聊 陳芳明：暴露他文化修養之低落

柯文哲針對香港的相關言論，陳芳明認為柯文哲此舉只是突現他個人文化水準之低落。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-04-03  13:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前在「南向之旅」中說出「香港只是個小島有什麼好玩的？」引起各方關注，而政大台文所教授陳芳明認為，柯文哲此舉只是突現他個人文化水準之低落。

陳芳明表示，今年他受邀擔任香港中文大學「全球華文青年文學獎」的散文組評審委員，頒獎典禮即將在4月6日舉行，但在參加典禮之前，聽到柯文哲說「香港好無聊」，他認為柯文哲身為台北市長，可說是丟盡台北市民的顏面。

陳芳明質疑，不知道市長身分有什麼偉大，只不過是一名「公僕」而已，「到底在跩什麼跩？」強調：「他以為這樣自我膨脹台北市，就可以競選連任，卻完全暴露了他個人文化修養之低落。」

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  • 陳芳明臉書全文。（圖擷取自陳芳明臉書）

    陳芳明臉書全文。（圖擷取自陳芳明臉書）

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