為弱勢童存第一桶金 政院將辦教育及發展帳戶
2017-04-03 12:47
〔記者羅添斌／台北報導〕明天就是兒童節，行政院今天表示，為落實蔡總統政見並協助經濟弱勢家庭、失依兒童及少年投資未來，預計於今年上半年開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，衛福部已與相關部會及地方政府完成相關作業規劃，並積極與金融機構洽談合作事宜，相關前置作業完備後將正式啟動。
行政院指出，去年11月核定「兒童與少年未來教育及發展帳戶推動方案」，為經濟弱勢孩童設立個人帳戶，由政府和家長共同合作儲蓄，家長每年最高存入新台幣1萬5,000元，政府即存入同額存款，希望透過家長與政府的共同存款，讓經濟弱勢孩童在年滿18歲前存下未來就學或就業的第一桶金。
行政院表示，由於現階段符合資格的參與對象，均來自弱勢家庭或需要長期安置的失依孩童，行政院長林全相當關心並指示衛福部務必連結及整合民間資源，共同協助這些家庭及孩童渡過難關並穩定持續存款，讓孩童的未來光明有希望。
衛福部表示，為使各地方政府相關業務同仁熟悉政策目標及作業程序，已辦理5場次分區說明會，以利帳戶啟動後提升各級政府單位為民服務的效能。
衛福部指出，為透過長期儲蓄達到資產累積的效果，現階段可參與帳戶的對象為105年1月1日以後出生，具低收入戶或中低收入戶資格，或經評估需長期安置的失依孩童，開戶後持續存款至年滿18歲，如孩童於儲蓄期間身分有所變動，亦有一年的緩衝；這筆存款並不計入低收入戶或中低收入戶的「家庭財產」，亦不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的。
符合資格的對象，務必於帳戶啟動後踴躍參與，如民眾有相關疑問，可撥打免費「1957福利諮詢專線（服務時間為每日上午8時至晚上10時），亦可於網站專區查閱相關訊息
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