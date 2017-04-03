獨家》軍方敲定 15架黑鷹直升機交空軍

軍方敲定將15架黑鷹直升機移交空軍，其中首批2架會在今年12月就移交空軍使用。圖為UH-60M黑鷹直升機。（記者羅添斌攝）。

2017-04-03 12:41

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方官員今天透露，國防部規劃將陸軍60架黑鷹直升機中的15架移交空軍使用的方案，經過多方的協調後，這項規劃案已經敲定，黑鷹直升機將以3批方式先後移交空軍，首批2架則會在今年12月就移交空軍。

首批2架今年12月移交空軍

我國是由陸軍向美國採購60架UH-60M黑鷹直升機，用以汰換老舊的UH-1H直升機，但先是前總統馬英九任內決定要將其中的15架移交給空勤總隊使用，蔡英文總統上任後，空軍出身的國防部長馮世寬又規劃要再移交15架給空軍使用，引發朝野立委關切、陸軍內部也有不滿的聲浪傳出，軍方則說會進一步評估。

但軍方官員今天透露，移交15架黑鷹直升機給空軍的方案，國防部在日前已經敲定此事，並且規劃15架黑鷹直升機移交給空軍的具體時程。

官員說，這15架黑鷹直升機，會配合美國交機的時程，分成3批移交給空軍，首批2架會在今年12移交空軍，第2批為6架，規劃在107年6月交給空軍，第3批為7架，移交時間落在107年的12月。

官員表示，會急著將15架黑鷹直升機移交給空軍使用的原因，在於空軍救護隊現有的S-70C直升機，機齡已經十分老舊，但出勤率高，加上這型直升機的使用時數即將到達屆限，若是還要繼續使用，恐怕會出現極大的作業風險及不安全性，必須即早以新機來執行任務。