中客不來損失558億？ 觀光局：他國旅客帶來428億

觀光局中客來台雖然縮減，但他國旅客有亮眼成長，自去年5月到今年2月共增加106萬2827人次，帶來428億元旅遊商機。（資料照，記者劉信德攝）

2017-04-03 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體指稱因為中客不來，從去年5月到今年2月台灣觀光業者已損失558億元左右的收入。對此觀光局表示，中客的確有明顯縮減，但他國旅客有亮眼成長，自去年5月到今年2月共增加106萬2827人次，帶來428億元旅遊商機，有效緩減中客不來的影響。

據《蘋果日報》報導，觀光局指出，中客以外的觀光市場有明顯增加，例如日本市場成長16.5%、韓國則是34.25%、馬來西亞為9.95%、越南成長34.33%、泰國更是高達57.26%。

觀光局也積極拓展觀光資源，以應對中客變少的情況，包括推銷中客自由行、開拓日韓與新南向市場、發掘歐美長程市場，藉此分散仰賴單一旅遊市場的風險。此外，觀光局還推動產業轉型，除了優化中客團品質之外，更協助中客團業者開發商機。