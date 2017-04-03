川習會將登場 羅致政：美「一中政策」不會太多變化
2017-04-03 12:12
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」即將在4月6日及7日舉行，川普將於佛羅里達馬阿拉哥俱樂部與習近平會談。民進黨立法委員羅致政認為，這次「川習會」主要會談重點將不會是台灣議題，美中兩國應仍會延續過去各自的說法。
據《中央社》報導，羅致政今天受訪時表示，這次川習會，中國預期會主動提起有關台灣的議題，要向川普尋求再保證，確認「一中」沒有改變，美方則會被動回應。中國希望美國承認「一中原則」，美國應會遵守基於美中三公報（美國和中國簽署的三個聯合公報，包括「上海公報」、「中美建交公報」及「八一七公報」）及台灣關係法的「一中政策」，因此不會有太多變化。
羅致政認為，美中兩國元首第一次會面，有很多比台灣更重要的議題，包括川普多次在推特表達立場的美中貿易問題，還有威脅逐漸升高、北韓近來的核武挑釁問題，「台灣問題不會浮上檯面」。
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