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未來事件交易所預測高雄市長 劉世芳衝上前段班

2017-04-03  10:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕未來事件交易所預測2018高雄市長，民進黨6立委中，仍以陳其邁交易價最高，較引人矚目的、原居後段班的劉世芳後勁十足，已衝上前段班、大幅拉近與陳其邁距離﹔國民黨4人選則以立委陳宜民最高、黃昭順居次。

未來事件交易所自去年5月，即推出民進黨高雄市長候選人預測事件，交易時間到明年3月31日﹔國民黨高雄市長候選人預測事件則從去年12月上市，交易至明年4月1日。

民進黨6人包括管碧玲、劉世芳、林岱樺、趙天麟、陳其邁、邱議瑩；國民黨4人為黃昭順、陳宜民、葉匡時、林國正。

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  • 未來事件交易所預測民進黨2018高雄市長候選人。（圖擷取自網路）

    未來事件交易所預測民進黨2018高雄市長候選人。（圖擷取自網路）

  • 未來事件交易所預測2018國民黨高雄市長候選人。（圖擷取自網路）

    未來事件交易所預測2018國民黨高雄市長候選人。（圖擷取自網路）

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