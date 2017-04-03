總結8天考察心得 柯P：東南亞國家都很羨慕台灣

2017-04-03 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨晚結束8天的東南亞考察之旅，搭機返台並在桃園機場總結此行心得。柯P認為，台灣好像都在吵吵鬧鬧，但東南亞國家的政要對台灣、台北都很羨慕，畢竟他們的國家在政黨、種族、家族政治都是烏煙瘴氣，所以很羨慕台北這種以價值為導向的政治理念。

綜合媒體報導，柯文哲指出，這代表台灣在民主自由、人權法治、環保、關懷弱勢等等方面，都應該繼續努力下去，畢竟就算台灣人自己覺得不怎麼樣，但許多國家的政治人物卻都在羨慕。

柯文哲說，他必須要感謝駐外使節工作人員的協助，雖然台灣的國際外交被打壓，但駐外使館的職員都很努力做事。柯P也感謝台商和僑生、市府同仁的幫忙與付出，並笑稱觀傳局團隊裡有很多人從台北燈節一直工作到今天，「好險一例一休沒有去查你們。」