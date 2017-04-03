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離奇車禍！清明掃墓轎車翻覆墳前 台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
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一例一休反彈多 賴清德這樣表示

2017-04-03  10:09

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德昨日受邀出席《新新聞》30週年社慶活動專題演講「台灣的新十年」，有民眾在提問時指出，感覺民進黨執政與國民黨沒有不同。對此，賴清德則舉近期反彈聲浪不小的一例一休政策來回應，認為可能是因為很多人生活上碰到問題，才會有此感受。他也說，如果一例一休政策有問題，中央就應該調整。

綜合媒體報導，賴清德回應提問時表示，或許一例一休政策影響到生活層面，才會讓人民感覺，好像民進黨執政和國民黨沒什麼不同，而當初立法時，外面有民眾在抗爭，內部也有政黨的角力，「也許訂下條文時思考不是那麼周延、調查沒有這麼深入」，不過目前政策也上路幾個月了，如果有問題，有反應上來，那麼中央就應該調整。

另外，有民眾提到年金改革相關議題，認為改革速度太慢，賴清德則表示，年改會主張6年，他認為也許可以更快一點也不一定，立法院可以對此進行討論。

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  • 台南市長賴清德昨日受邀北上演講，對於一例一休的議題也提出看法。（資料照，記者黃耀徵攝）

    台南市長賴清德昨日受邀北上演講，對於一例一休的議題也提出看法。（資料照，記者黃耀徵攝）

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