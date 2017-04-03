如何營救李明哲？ 王丹建議蔡政府這麼做...

中國民運人士王丹認為，營救李明哲有三條途徑，分別為蔡政府召開國際記者會、請台商從中斡旋、尋求美國或歐盟國家協助。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-04-03 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲入境中國後，被中方以涉嫌危害國家安全逮捕，引起台灣各界關注，而中國民運人士王丹認為，營救李明哲有三條途徑。

王丹首先建議蔡政府，有鑑於兩岸之間官方溝通管道已不順暢，可以召開國際記者會，或是在國際主流媒體上投書，藉此呼籲國際輿論關注。

王丹隨後提到，在中國的台商協會和中國政府有密切的合作關係，他們應當代表台灣政府從中斡旋，「畢竟被捕的是台灣同胞」。最後王丹則建議蔡政府應該尋求美國與歐盟國家的協助，請他們為台灣說話。