| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
離奇車禍！清明掃墓轎車翻覆墳前 台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
 首頁 > 政治

如何營救李明哲？ 王丹建議蔡政府這麼做...

中國民運人士王丹認為，營救李明哲有三條途徑，分別為蔡政府召開國際記者會、請台商從中斡旋、尋求美國或歐盟國家協助。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-04-03  09:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲入境中國後，被中方以涉嫌危害國家安全逮捕，引起台灣各界關注，而中國民運人士王丹認為，營救李明哲有三條途徑。

王丹首先建議蔡政府，有鑑於兩岸之間官方溝通管道已不順暢，可以召開國際記者會，或是在國際主流媒體上投書，藉此呼籲國際輿論關注。

王丹隨後提到，在中國的台商協會和中國政府有密切的合作關係，他們應當代表台灣政府從中斡旋，「畢竟被捕的是台灣同胞」。最後王丹則建議蔡政府應該尋求美國與歐盟國家的協助，請他們為台灣說話。

廣告
  • 王丹臉書全文。（圖擷取自王丹臉書粉絲專頁）

    王丹臉書全文。（圖擷取自王丹臉書粉絲專頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李明哲 王丹 蔡政府
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧南越生春捲
韓式✧春川辣炒雞
漸層抹茶拿鐵自己做
美味鹹水雞在家做！
轉寄

標題：如何營救李明哲？ 王丹建議蔡政府這麼做...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月3日‧星期一‧丁酉年三月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.