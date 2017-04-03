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國民黨員最大戶 新北市議長蔣根煌手中 2225人

新北市議長蔣根煌。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-04-03  07:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨天截止黨員繳費，根據最新統計，具投票權黨員總數暴增到45萬人，據報導，列名有案最大「黨員」戶是新北市議長蔣根煌，一口氣介紹2225人入黨。

《上報》報導，前十名介紹新黨員入黨的大戶分別是新北市議長蔣根煌2225人、李宏文（傳是富商陳萬添人馬）1380人、前彰化縣立委鄭汝芬夫婿謝新隆730人、南投縣立委馬文君727人、台北市黨代表羅世昌695人、台北市議員鍾小平644人、前高雄市議員蔡武宏643人、基隆市議長宋瑋莉之子林益諄577人、新北市議員林金結522人、擔任殺警案主嫌萬少丞入黨的介紹人黃秀玲410人。

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