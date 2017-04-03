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股市金主出手 傳擁萬名國民黨員人頭戶

富商陳萬添（左）介入國民黨黨職選舉，傳已擁有萬名黨員人頭，成黨內最大戶。（圖擷取自「柏泰園」官網）

2017-04-03  06:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨正在進行黨職改選，據報導，各路人馬搶攻黨員，而新被發現的是一位股市金主叫「陳萬添」，透過他的系統號稱已擁有萬名以上黨員，被黨內戲稱「萬添黨部」，揚言搶攻300席黨代、100-150席中央委員，進而拿下6-8席中常委，直取黨的最高決策權力核心。

對於這一位橫生而出的黨員大戶，究竟是支持那位黨主席候選人，目前還未可知，據傳，各方都剉咧等。

《上報》報導，陳萬添是位事業有成的富商，政商關係豐沛，擁有北投「柏泰園」公司，在盆栽界極負盛名，曾創下收藏1458盆珍稀盆栽的金氏世界紀錄；但重點是，他爭議性高，曾涉及南璋、台光掏空案遭搜查、浩騰科技掏空案列被告，都全身而退。

據報導，陳萬添在去年7月加入國民黨後，便表態要參選中常委，透過澎湖縣副議長陳雙全等人，全國招募近1萬名黨員，今年 3月，呂學樟等 27位中常委發現異狀，即提案要修改黨章限縮黨代表參選資格，以防堵陳萬添人馬，沒想到爭議擴大，最後法院沒堵成。

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相關關鍵字： 人頭黨員 國民黨 國民黨主席選舉 國民黨員 陳萬添 黨員
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