談柯P反去蔣化 賴清德：柯應講清楚他的論述

2017-04-02 19:03

〔記者張凱翔／台北報導〕賴清德今天受邀出席《新新聞》創辦30周年專題講座，周玉蔻在講座提問，台北市長柯文哲主張反「去蔣化」賴清德怎麼看？賴回應說，「他有可能不了解去蔣化的意義，但也有可能是我不了解他的想法」，但強調歷史人物每個都有功過，只是「功過不能相抵」，因此應該要把民族救星這樣的戒嚴年代圖騰走入歷史。

賴清德說，柯文哲談去蔣化問題時，用簡單一個字「容忍」帶過，「我看到報紙寫他容忍才是自由的基礎」，但賴認為柯應該主動講清楚那個來龍去脈、他的想法是什麼，目前初步看起來柯的想法、作法和他都不一樣，但也覺得自己可能是不了解柯在想什麼，說不定柯能講出一套大家都能接受的論述也不一定。

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