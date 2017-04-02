2020年選總統？ 賴清德：團結一致支持蔡英文

2017-04-02 18:49

〔記者張凱翔／台北報導〕賴清德今出席《新新聞》講座談市政，會後受訪對是否參選新北市長表態，賴清德表示民進黨中央應該優先考慮在地經營的立委，至於是否會在2020年選總統？賴說「大家應團結一致支持蔡英文」。

賴清德分析，民進黨應早點決定參選人馬全力備戰，目前民進黨在新北市有10席立委，議員席次也過半，現在有意參選市長的立委，但不論是吳秉叡、羅致政、高志鵬，民調都低於民進黨當地的基本盤，「最主要就是沒有整合」。但媒體追問，如果黨中央徵召賴參選怎麼辦？賴清德說，培養在地人才很重要，他舉例林佳龍若無第一次參選失敗、現在不一定會當選。

賴清德建議，應該要先考慮經營多年的民進黨地方立委，並早點決定人選後全力拚戰，民進黨在新北市非常大有可為。記者追問「如果在新北市長選舉徵召你呢？」賴表示，現在選對會還沒有這樣主張，「民進黨人才很多，在這種情況下，不宜表達要或不要」，但他認為培養人才很重要，台中市長林佳龍如果沒有第一次的失敗，說不定這次不一定會當選。