日媒批台海調船闖EEZ 但中國擅闖案例更多

根據日本海上保安廳文件，2012年至2016年11月，未經日本同意進入日本專屬經濟海域（EEZ）內進行海洋調查活動之船籍紀錄。（資料來源：日本海上保安廳，記者呂伊萱製表）

2017-04-02 18:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕日媒《產經新聞》今以頭版報導質疑，台灣海調船去年在未獲同意下8度闖入日本專屬經濟海域（EEZ），是有史以來最多；然而該報導卻對中國公務船大量入侵日本領海，與中國海調船佔未獲同意進入日本EEZ案例中的最大宗等事實，隻字未提。外交部今回應該報導表示，台日EEZ嚴重重疊，我政府堅持有權調查，同時考量台日關係友好，盼台日共同協商可接受的調查活動。

《產經》今以頭版新聞報導，我國自2008年起，幾乎每年都出現未經日本同意的海洋調查活動。相關活動自2014年起連年增加，去年發生8起闖入日本釣魚台列嶼（日本名：尖閣諸島）和與那國島周邊EEZ的案例，達到歷史新高，在此之前2008年與2009年時皆曾出現6例。

《產經》引述日本海上保安廳表示，例如去年4月下旬台灣「海研2號」在與那國島北北西側拋擲繩狀物，及8月下旬時台灣「海研1號」在釣魚台周圍海域向海中拋擲銅線等物，海保廳巡視船與巡邏飛機發現後，向台灣方告知「未獲同意的調查行動不被容許」，要求立刻停止，但我方並未回應。報導並指出，南海諸國近年海洋權益意識增加，台灣也主張擁有釣魚台列嶼主權。

惟根據日本海保資料顯示，去年入侵日本「尖閣諸島」周邊海域的中國公船數量龐大；去年1到12月，入侵「尖閣諸島周邊領海」的中國公務船計有121艘，若擴大到「尖閣諸島周邊接續水域」範圍，則計有752艘，尤其在8月時達到高峰。日本海保當時還發布專項報告指出，除了天候不佳時，中國公務船幾乎每天侵入鄰接區巡航。該份報告公開多張照片指出，入侵的中國公務船包括中國海警、中國海監與中國漁政船，部分公務船並配有砲台武器。

至於未經日本同意的外國籍海洋調查船案件，海保文件指出近年外國海調船未經同意進行調查的情形越來越活躍，範圍也擴大。2012年時全年僅5件，去年1月至11月則已累計21件，包括中國11例、台灣8例、韓國1例與俄羅斯1例。相關事實在該報導內隻字未提。

另，外交部今已對此回應表示，台日EEZ重疊情形嚴重，雙方對EEZ劃界立場不同，政府一貫堅持我調查船有權在我主張的EEZ內從事海洋科學調查活動。同時，基於維繫台日友好關係考量，台日雙方去年已經召開首次「台日海洋事務合作對話會議」，雙方在會中同意成立「海洋科學合作工作小組」。台灣政府盼未來經由該工作小組的協商機制，和日方協商重疊海域中雙方均可接受的、且為合理的海洋科學調查活動安排。