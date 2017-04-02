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踢館賴清德講座 反南鐵東移自救會碰軟釘

台南市長賴清德2日下午受邀出席《新新聞》30週年社慶系列活動，於會中發表專題演講。（記者黃耀徵攝）

2017-04-02  18:15

〔記者張凱翔／台北報導〕台南市長賴清德今受邀至敦南誠品演講，提到學醫讓他懂得尊重人權，這也是他治理台南的核心價值。到提問時間，反南鐵東移自救會長陳致曉嗆賴，國際人權公約組織今年二月認定南鐵東移違反人權，賴清德還敢說自己人權是核心價值？賴清德僅回應，「我是市長自然有義務和你溝通，只怕你不來」。

陳致曉在發言時間搶先第一位提問，嗆賴清德說國際人權公約組織認定南鐵東移違反人權，因為政府明明有更好的方案不用徵收，卻不和人民充分溝通；他還說三年前端午節，賴清德和前台南市秘書長陳美伶到他家拜訪，提到大埔案張家房子被拆、人都死了，「抗爭不會成功的」！還放任承包商恐嚇反對東移的市民、派警察到反對者的店家站崗，這叫做人權城市？

對此，賴清德僅回應，鐵路地下化的重大工程，是台南市各界爭取多年，不僅對台南城市發展重要，也可以解決平交道的意外頻傳。至於溝通上，「你剛剛陳述的部分在這裡不是三言兩語可以講清楚的，如果說你認為我對你的面對面講話機會不夠，我們都可以再安排，我怕的是你不跟我談」。

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相關關鍵字： 南鐵東移 反南鐵東移自救會 敦南誠品 賴清德
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