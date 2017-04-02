學醫做市長務實 賴清德：不會搞大、小巨蛋

2017-04-02 17:11

〔記者張凱翔／台北報導〕今台南市長賴清德受邀進行專題演講，賴清德提到學醫的訓練，讓他懂得做事要對症下藥、邏輯清楚和尊重人權。

賴清德說，台南剛升格六都，很多舊制度銜接不上，問題千頭萬緒，經費和時間卻都不夠，因此他都很務實的先解決問題，「不會好高騖遠蓋一個大巨蛋、小巨蛋，或是爭取什麼捷運」，三年下來治水、解決流浪狗和飆車族問題都獲得解決。

賴清德表示，他在當國代、立委和市長的時候，學醫的訓練有很大幫助，首些就是做事得對症下藥救治病人、第二邏輯訓練、第三尊重人權。「我現在只是身上沒有穿白袍而已，我現在所做的也是在醫學院學到的事」。

賴清德說，剛升格六都的時候，台南市、台南縣中間因為城鄉差距有衝突，舊有的制度沒辦法跟上，一上任就有飆車族氾濫的問題，他立刻要求警局從監視錄影資料比對、列管飆車族，看能不能去輔導這些家庭有問題的孩子，沒想到這些青少年八成都是小康家庭，飆車就是「太閒」，我們找到問題源頭、列管三百多人輔導後，現在只剩下五個列管。

賴還提到，台南流浪狗問題嚴重，曾經每年撲殺一萬多隻狗，他上任之後成立專責動保單位，和區公所、里長跨局合作，列管全部流浪狗，然後幫流浪狗「找工作」，訓練牠們去魚塭、畜牧場找工作，或去校園擔任校狗，每一個派出所都有一隻流浪狗，目前已減少到3千多隻，並結紮及植入晶片，這些都是他從醫學院經驗移植而來的寶貴經驗。

賴最後說，他當市長理念就是「吃飯皇帝大」，要市民安居樂業，時間、經費有限，所以他不會「好高騖遠，蓋一個大巨蛋、小巨蛋，或是爭取什麼捷運」，而是很務實的、識相的解決這個城市的問題。