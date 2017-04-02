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2018新北市長選舉 賴清德：建議讓地方立委出馬

台南市長賴清德2日下午受邀出席《新新聞》30週年社慶系列活動，於會中發表專題演講。（記者黃耀徵攝）

2017-04-02  17:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台南市長賴清德今日受邀在媒體30週年社慶活動專題演講「台灣的新十年」，他親口證實總統蔡英文曾邀他出任總統府秘書長，自己考慮後予以婉拒，2018年新北市長選舉建議讓地方立委出馬，台南事務繁重沒想過這些事。

賴清德指出，高雄市長陳菊已證實的事情是對的，總統蔡英文曾要他接總統府秘書長，自己當場回「我考慮一下」，也跟總統告知，台南有鐵路地下化、維冠大樓及重大建設事務都還在處理，「現在恐怕很難分身！」

賴清德說，事後他自己打電話給總統，告知無法接任，總統則回了「好吧！」

對於是否參選2018年新北市長選舉，賴清德強調，應該優先讓黨內地方立委出馬，尤其民進黨在新北市的政治實力比以往都要好，不論是吳秉叡或羅致政出線，自己都會去助選，更支持總統蔡英文2020年繼續連任。

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標題：2018新北市長選舉 賴清德：建議讓地方立委出馬


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