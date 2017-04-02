賴清德首度證實 蔡英文曾找他接府秘書長

台南市長賴清德2日下午受邀出席《新新聞》30週年社慶系列活動。（記者黃耀徵攝）

2017-04-02 16:13

〔記者張凱翔／台北報導〕賴清德今天受邀出席《新新聞》創辦30週年專題講座，周玉蔻現場提問說很多傳言，蔡英文總統希望賴接任總統秘書長，「但你比較想當國安會秘書長，因此後來也沒有答應」？賴清德今證實，總統的確找他當過總統府秘書長，但「我那時候特別講，現在事情這麼多，鐵路地下化、維冠大樓重建等都還沒有解決，還有許多重大建設，現在恐怕很難分身」。

周玉寇表示，高雄市長陳菊曾在接受專訪談過此事，另也有一個消息說，因為賴清德比較想當國安會秘書長，加上不想被冠上「朱立倫模式」所以才沒有答應總統要求？

賴清德說，菊姐講的是真的，蔡總統希望他接任秘書長，「我那時候特別講，現在事情這麼多，鐵路地下化、維冠大樓重建等都還沒有解決，還有許多重大建設，因此現在恐怕很難分身，賴說，他當時有跟蔡說「我考慮一下」，然後回電話跟蔡報告，他在台南不克分身，蔡回覆說，「好吧，以後有機會」。

周玉蔻追問，那賴清德真的比較偏好國安會的職務，這傳聞可信度如何？賴清德回應，任何一個職務邀請，通常都是尊重總統，應該不至於主動要求什麼樣的職務。

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