到台東拜票 郝龍斌強調只有一個「贏」字

前台東縣長吳俊立（左）力挺郝龍斌。（記者張存薇攝）

2017-04-02 15:55

〔記者張存薇／台東報導〕國民黨副主席郝龍斌今天下午到台東爭取支持，他強調，參選黨主席，就是要帶領國民黨找回榮譽感，黨主席腦袋裡只有一個字，就是「贏」，至少2018年要先選贏，再來談2020年大選，而誰最能代表國民黨在總統大選中勝選的，就是國民黨全力支持的人選。

郝龍斌今天下午到台東縣議會與婦女界、農業界民眾座談，前縣長吳俊立、議員吳秀華兄妹力挺，包括縣農會總幹事戴振東、台東地區農會理事長楊招信及林秀信等多位議員到場，議長饒慶鈴、市長張國洲則到場致意。

郝龍斌說，民進黨執政10個多月，民眾徹底失望，但也沒有因此增加對國民黨的期待，國民黨必須深切反省，改變過去「關起門來喬事」及「威權統治」，他當選黨主席後，會採多元包容的集體領導，也要爭取年青人多參與黨務、接受歷練。

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