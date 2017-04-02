談選情變分享狗經驗 賴神：成功減少「街狗」
2017-04-02 15:04
台南市長賴清德今日受邀在敦南誠品專題演講，他分享台南市以動保方式，去減少城市流浪狗的經驗。（記者黃耀徵攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕有媒體報導台南市長賴清德今天受邀專題演講，主講重點就是2018雙北選情。結果他卻是分享台南市以動保方式，減少城市流浪狗的經驗，還訓練狗去找工作，守護魚塭及農場，每一個派出所都要收養一隻流浪狗。
賴清德受邀在敦南誠品專題演講，他表示，台南以前是1年撲殺1萬2千多隻流浪狗，他當立委時曾看見一名小孩被狗咬到住加護病房，也有外籍教授被野狗追，結果摔倒變成植物人，民眾都呼籲要逮捕流浪狗。
賴提及，每當環保局要去抓狗，動保團體就會出面提供建議，兩邊意見就在拉扯。後來他當市長後，就找來市府官員解決問題，問官員外面流浪狗到底有多少，結果一問三不知。
賴清德說，為解決問題，市府成立動物保護專責單位，職員共有44人，負責抓狗、保育及管理，並要求職員清查台南到底有多少流浪狗，後來跟民政局及各區長合作，752個里多少流浪狗都拍照存檔。
賴清德認為，街友是城市一份子，流浪狗也是城市一員，可以的話也可以叫牠「街狗」，可訓練牠們去魚塭、畜牧場找工作，或去校園擔任校狗，每一個派出所都有一隻流浪狗，目前已減少到3千多隻，並結紮及植入晶片，這些都是他從醫學院經驗移植而來的寶貴經驗。
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