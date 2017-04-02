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洪秀柱「黃花崗言論」 林俊憲酸：年輕人不會認同

2017-04-02  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱昨天前往資深忠貞黨員住處頒贈華夏3等獎章，與長輩聊及黃花崗72烈士事蹟時，感慨表示「現在年輕一代只記得 228，不記得329（以廣州黃花崗起義日訂為青年節）！」。對於洪秀柱這番言論，民進黨立委林俊憲不以為然的說，「國民黨每天表達對這塊土地的疏離，年輕人當然不會認同」。

林俊憲今天在臉書上發文表示，台灣的年輕人，在台灣這塊土地成長、生活，比起黃花崗72烈士的事蹟，228是發生在這塊土地的事情，時間上也更近，更有許多年輕人的家族裡曾遇上228或白色恐佈的不幸事件，從小聽著長輩口耳相傳，因此年輕人對228較有感，非常合理。

林俊憲還表示，中國國民黨不接台灣地氣，國民黨這些洪秀柱們的思維真的跟一般大眾不同，國民黨口口聲聲說爭取年輕人認同，但洪主席卻連這一點都無法理解，豈非荒謬，「你不理解年輕人，就別怪年輕人不認同你」。

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  • 對於國民黨主席洪秀柱這番「現在年輕一代只記得228，不記得329！」言論，民進黨林俊憲表示，年輕人不會認同。（資料照，記者林正堃攝）

    對於國民黨主席洪秀柱這番「現在年輕一代只記得228，不記得329！」言論，民進黨林俊憲表示，年輕人不會認同。（資料照，記者林正堃攝）

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