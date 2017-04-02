留營慰助金奏效 國防部：志願士兵留營率上升13％

志願役土兵留營率，因為軍方實施留營慰助金措施，已有顯著增加。圖為國軍官兵在三軍聯訓基地進行訓練。（記者羅添斌攝）

2017-04-02 14:16

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方實施「留營慰助金」措施奏效，軍方官員今天說，根據最新的統計結果顯示，至去年12月1日止，志願役士兵留營率已由原本的63%提升到76%，增加了13個百分點。

為了激勵留營誘因，軍方已規劃擴大適用對象，要將預備役的軍官及士官，都納為留營慰助金的發給對眾，以鼓勵官兵工作士氣，穩固基層人力。

留營慰助金措施是從104年4月1日起實施，鼓勵志願役士兵在法定役期結束後繼續留營服役（含志願士兵轉任士官），既可以維持部隊專長種能，也可撙節軍事訓練成本。

軍方官員今天說，留營慰助金是採遞增方式發給，依簽約留營年限1至3年，每年分別支給1萬7千元、3萬3千元、5萬元，以激勵基層工作意願。

至於留營慰助金措施實施後，留營率是否真的有成長？軍方官員說，數字會說話，這騙不了人的。

官員指出，根據截至去年12月1日的統計數字，104年4月（也就是留營慰助金措施實施前）的國軍志願役士兵編現比，全軍是54％，到了105年12月1日，全軍志願役士兵的編現比，已經達到76％；在編現比部分，海軍成長最多，由之前的47％成長到80％，增加達33個百分點。

另在留營率的比較上，官員表示，104年4月1日前的志願役士兵留營率，全軍為63％，105年12月則是76％，成長了13個百分點；留營率成長最多的軍是空軍，由先前的48％拉高到77％，成長了29個百分點。