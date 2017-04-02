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日媒批我海調船闖EEZ 外交部：有權調查

台灣漁船挺進釣魚台，遭日本海上保安廳船艦驅趕，海巡署船艦立即護航。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-02  12:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕日媒《產經新聞》今以頭版報導指稱，台灣海調船去年在未獲同意情形下8度闖入日本專屬經濟海域（EEZ），是台灣海調船歷來案件數最多的一年。外交部今回應表示，台日EEZ嚴重重疊，雙方立場不同，政府一貫堅持我方有權從事海洋科學調查活動。台日雙方去年並已同意藉海洋事務合作對話機制，協商雙方均可接受的科研調查活動。

《產經新聞》今在頭版頭條新聞報導，根據日本海上保安廳資料，我國自2008年起，幾乎每年都出現實施未經日本同意的海洋調查活動。相關活動自2014年起更連年增加，去年共發生8件案例，在此之前2008年與2009年時也皆曾出現6例。台灣海調船去年8度闖入日本釣魚台列嶼（日本名：尖閣諸島）和與那國島周邊EEZ，則是歷來案件數最多的一年。

《產經》引述日本海上保安廳指出，包括去年4月下旬在台灣「海研2號」在與那國島北北西側拋擲繩狀物，及8月下旬時台灣「海研1號」在釣魚台周圍海域，疑似向海中拋擲銅線等物，海保廳巡視船與巡邏飛機發現後，向台灣方告知「未獲同意的調查行動不被容許」，要求台灣方立刻停止，但我方海調船並未回應。報導也指出，南海諸國近年海洋權益意識增加，台灣也主張擁有釣魚台列嶼主權。

對此，外交部今天回應表示，台日EEZ重疊情形嚴重，雙方對EEZ劃界立場不同，政府一貫堅持我調查船有權在我主張的EEZ內從事海洋科學調查活動。同時，基於維繫台日友好關係考量，台日雙方去年已經召開首次「台日海洋事務合作對話會議」，雙方在會中同意成立「海洋科學合作工作小組」。台灣政府盼未來經由該工作小組的協商機制，和日方就重疊海域的海洋科學調查活動，達成雙方均可接受的合理安排。

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