洩漏名冊給吳陣營？ 柱：欲加之罪何患無辭
2017-04-02 11:51
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉爭議不斷，對於有傳言指稱國民黨主席洪秀柱把黨員名冊洩漏給吳敦義陣營，黨中央再藉此打壓，國民黨主席洪秀柱今說，黨員名冊洩漏問題，黨內已在嚴加徹查，對於她的指控是「欲加之罪，何患無辭」。
洪秀柱今早前往抗議年金改革的「八百壯士」聯盟聲援，對於立院黨團將邀請各參選人舉辦政見會，僅有洪秀柱陣營不參加；洪表示，要到4月17日後才知道正式候選人是誰，黨有既定的程序，也將舉辦2場具辯論性質的電視政見發表會，完全照黨規範去做。
有媒體提問，關於黨主席選舉有幕僚放出黑文宣互相攻擊？洪秀柱說，這「要講清楚」，也許大家彼此都知道和諧團結的重要，但檯面下支持者難免有情緒性的反應，大家都要呼籲自己的陣營，盡量說好話、存好心。
至於黨員名冊洩漏的問題，洪秀柱表示，對於指控她把名冊洩漏給吳敦義陣營再藉此打壓是「欲加之罪，何患無辭」，而關於名冊洩漏問題，黨內已在嚴加徹查。
洪秀柱強調，各投開票所設下重重機制，每個投票的黨員要有足以證明身分的雙證件，所謂的人頭黨員或大戶，手上拿一大堆黨證也不可以投票，期盼能進行一場公平、公正、公開的選舉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 墾丁明星級牛港鰺「阿牛」死了 違法垂釣害的
- 牛港鯵「大牛」慘死影片曝光 引發保育舌戰
- 「先生媽」求巫祭儀 邵族人登拉魯島
- 美豬的試煉
- 豬哥亮大釣哥可收x千萬安家費
- 自由廣場》募兵制 沒人敢挑戰馬英九？
- 愚人節壽星王勝偉 盼今年千安200盜
- 大林公所代發紅包 弱勢童獨漏急哭
- 瘖啞人組竊盜集團 偷了iPad還開直播嗆聲
- MLB》直接動手！這些「茶壺風暴」更火爆（影音）
- 豬哥亮清醒第二天 已可睜眼看新聞
- 永貞宮開中門 12士子享榮耀
- 大聯盟開季首週》田中開「投」 殷仔壓軸
- 大同國小慶百歲 百孝經牆揭牌
- 花生粉抽驗 2件總黃麴毒素超標
- 醫師出軌與護士診所內大洗鴛鴦浴 遭妻子撞見
- 伊軍空襲 據報擊斃IS二號人物朱麥里
- 曾被《六人行》男星痛毆 加拿大總理嗆再打一次
- 中職Live》統一獅 VS 中信兄弟
- 自由廣場》愛國犯罪組織
- 連假第2天 國道車流量估達到122至132萬輛
- （圖輯）全日最萌女高中生！翻版「野豬妹」零負評奪冠
- 中職兩地雙重賽 今日賽事預告與轉播
- 修杰楷喊結紮 賈靜雯態度是...
- 家扶社工吳珮瑜 跟黑道大哥搶中輟生
- 米嚕咕的占星頻道 2017.4/2～4/8
- 蘇有朋《嫌疑人》打趴好萊塢片 中國一夜席捲2.2億登冠
- 清明環保祭祖 政院籲減燒金香
- 新市國小百歲生日 時光走廊啟用
- 告別LM第一套 猿說白色「衣」戀
- 五月天自虧19秒 公開挨告曲MV愚粉絲
- 陳彥允不怕被比較 等3年再發片
- 豬哥亮生死關頭 50年老友呼喊說…
- 獨盟》曼尼打開路先鋒 敲安上壘還好開心（影音）
- 〈婚姻幸福學〉盼妻分擔家庭開銷 卻被罵小氣不愛她
- 高爾夫》伍茲背傷一直好不了 原來是新歡身材太火辣
- 南屯百年老榕 染病頻落葉
- 曾朝天安門毛澤東像丟蛋潑漆 余志堅在美過世
- 古文化新創意 宜蘭百年「岳飛廟」前賣「盡忠報國」咖啡
- 帕克奇遇特展 認識生態保育
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：洩漏名冊給吳陣營？ 柱：欲加之罪何患無辭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分