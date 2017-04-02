洩漏名冊給吳陣營？ 柱：欲加之罪何患無辭

2017-04-02 11:51

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉爭議不斷，對於有傳言指稱國民黨主席洪秀柱把黨員名冊洩漏給吳敦義陣營，黨中央再藉此打壓，國民黨主席洪秀柱今說，黨員名冊洩漏問題，黨內已在嚴加徹查，對於她的指控是「欲加之罪，何患無辭」。

洪秀柱今早前往抗議年金改革的「八百壯士」聯盟聲援，對於立院黨團將邀請各參選人舉辦政見會，僅有洪秀柱陣營不參加；洪表示，要到4月17日後才知道正式候選人是誰，黨有既定的程序，也將舉辦2場具辯論性質的電視政見發表會，完全照黨規範去做。

有媒體提問，關於黨主席選舉有幕僚放出黑文宣互相攻擊？洪秀柱說，這「要講清楚」，也許大家彼此都知道和諧團結的重要，但檯面下支持者難免有情緒性的反應，大家都要呼籲自己的陣營，盡量說好話、存好心。

至於黨員名冊洩漏的問題，洪秀柱表示，對於指控她把名冊洩漏給吳敦義陣營再藉此打壓是「欲加之罪，何患無辭」，而關於名冊洩漏問題，黨內已在嚴加徹查。

洪秀柱強調，各投開票所設下重重機制，每個投票的黨員要有足以證明身分的雙證件，所謂的人頭黨員或大戶，手上拿一大堆黨證也不可以投票，期盼能進行一場公平、公正、公開的選舉。